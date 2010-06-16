АП не будет вмешиваться в расследование дела по “РосУкрЭнерго”

Администрация Президента Украины не будет вмешиваться в расследование дела, касающегося нанесения ущерба Украине по решению Стокгольмского арбитража относительно иска "РосУкрЭнерго".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава АП Сергей ЛЁВОЧКИН журналистам, отметив: "Мы не будем вмешиваться в это дело, и мы не считаем нужным комментировать действия спецслужб".

По мнению С.ЛЁВОЧКИНА, "есть два выхода из этой ситуации: первый - пытаться договориться с "РосУкрЭнерго", владельцем 50% которого является частное лицо, а 50% - “Газпром”, о минимизации государственных расходов при исполнении решения Стокгольмского суда, а параллельно – обжаловать решение суда".

На вопрос журналистов, будет ли привлечен к ответственности заместитель главы АП Андрей ПОРТНОВ, - ведь он, будучи депутатом от БЮТ, оказывал юридическую поддержку и разрабатывал схему отчуждения 11 млрд. куб. м газа у РУЭ в пользу "Нафтогаза Украины", - С.ЛЁВОЧКИН ответил: "Это - домыслы о том, что ПОРТНОВ строил такие схемы. И это дело следствия - разобраться: кто разрабатывал эту схему и кто ее реализовывал. ПОРТНОВ сам ко мне не подходил и не говорил, что он что-то там разрабатывал".

"Но я думаю, что в руководстве НАК не работали камикадзе, которые выполняли такую работу без каких-либо директив", - сказал глава Администрации Президента.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» возвратить RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у RosUkrEnergo в 2009 году в качестве компенсации после того, как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года RosUkrEnergo было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% RosUkrEnergo.

К тому же 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo около 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставку, транзит и хранение газа.

11 июня председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина ущерба в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании RosUkrEnergo к НАК “Нафтогаз Украины”.