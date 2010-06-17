Цена нефти продолжила рост

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 16 июня, продолжили рост третий день подряд на фоне данных правительства США о снижении запасов топлива на прошлой неделе, передает Reuters..

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,73 доллара - до 77,67 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,04 доллара - до 78,14 доллара за баррель.