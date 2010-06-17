Ограничения поставок газа для Беларуси заработают 21 июня

Ограничения на поставку газа в Белоруссию в случае непогашения республикой накопившейся задолженности за газ начнут действовать 21 июня. Об этом ПРАЙМ-ТАСС сообщил официальный представитель "Газпрома" (GAZP) Сергей Куприянов.

Напомним, "Газпром" направил вчера в "Белтрансгаз" письмо с предписанием погасить задолженность. В противном случае "Газпром" будет вынужден ограничить поставку газа в Белоруссию, заявил официальный представитель "Газпрома" С.Куприянов.

По его словам, ""Газпром" в очередной раз направил письма генеральному директору ОАО "Белтрансгаз" Владимиру Майорову и первому заместителю премьер-министра Республики Белоруссия Владимиру Семашко, в которых отметил, что в 2010 г "Белтрансгаз" систематически нарушает условия контракта от 31 декабря 2006 г. "Газпром" предложил предпринять исчерпывающие меры по погашению накопившейся задолженности до 21 июня и указал, что в противном случае компания будет вынуждена воспользоваться правом ввести ограничения на поставку газа в Республику Белоруссия, в соответствии пунктом 6.4 контракта.

Кроме того, продолжил С.Куприянов, "в действующем контракте нет никаких ссылок на темпы и динамику изменения внутренних цен на газ в России, и если белорусские коллеги намерены инициировать переговоры по этому вопросу, они могут это сделать в рамках соответствующих межправительственных институтов. Но действующий контракт при этом они должны исполнять в полном объеме".