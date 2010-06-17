Литовская Klaipedos Nafta сменила представителя в «Сарматии»

Литовская компания AB Klaipedos Nafta назначила своим представителем в международной трубопроводной компании «Сарматия» Арвыдаса ДАРУЛИСА вместо отозванного Юргиса АУСРА.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил генеральный директор «Сарматии» Сергей СКРИПКА.

По его словам, соответствующее письмо о смене представителя литовской KN компания получила 16 июня т.г.

С.СКРИПКА также отметил, что Ю.АУСР работал представителем AB Klaipedos Nafta в правлении «Сарматии» с момента вхождения литовской компании в акционеры «Сарматии» в 2008 году.

Он также сообщил, что польская Pern Przyjazn не назначила своего представителя в правлении «Сарматии» вместо подавшего в отставку на прошлой неделе Марчина ЯСТШЕМБСКОГО. Однако он не исключил, что представитель польской компании будет назначен сегодня в ходе собрания акционеров.

Как сообщал УНИАН, 17 июня акционеры «Сарматии» на собрании планируют утвердить отчеты работы за прошлый год и план работы на 2011 г., выразить доверие правлению, а также обсудить реализацию проекта ЕАНТК.

Кроме того, акционеры могут внедрить ротационное назначение главы правления компании.

Справка УНИАН. Международная трубопроводная компания «Сарматия» была создана летом 2004 года «Укртранснафтой» и польськой Pern «Сарматия». В 2008 году в состав акционеров компании были введены новые акционеры из Азербайджана (владеет 24,75% акций), Грузии (24,75%) и Литвы (1%).