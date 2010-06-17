АМК оштрафовал «Укртрансгаз» на 500 тыс.грн. за злоупотребления

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» на 500 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением на рынке сжатого газа (метана), который используется в качестве моторного топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение АМК принял сегодня на своем заседании.

В частности, как установил АМК, с 1 января 2010 г. ДК «Укртрансгаз» установил экономически необоснованную цену сжатого природного газа, реализовывая его через собственную сеть АГНКС.

В этот период стоимость одного кубического метра сжатого природного газа выросла на 48 коп., в то время, как уровень закупочных цен не изменялся с мая 2009 года.

Как показали исследования комитета, такое увеличение стоимости сжатого природного газа произошло вследствие безосновательного увеличения затрат компании на свою деятельность.

Вследствие этого затраты ДК «Укртрансгаз» на свою деятельность по продаже газа на 300-600 грн. превышали аналогичные затраты других участников этого рынка, которые действуют в условия конкуренции.

Представитель ДК «Укртрансгаз», присутствовавший на заседании АМК, признал, что компания злоупотребляла монопольным положением, однако отметил, что увеличение цены сжатого газа было обусловлено убыточностью данного вида деятельности компании.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.