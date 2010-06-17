«Нафтогаз» переподчинил торговлю сжатым газом через АГНКС

НАК «Нафтогаз Украины» вывела торговлю сжатым природным газом через сеть АГНКС из состава ДК «Укртрансгаз» в отдельное дочернее предприятие «Укравтогаз».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель ДК «Укртрансгаз».

По словам собеседника агентства, новое дочернее предприятие как отдельное юридическое лицо начало свою работу с 1 июня т.г.

Справка УНИАН. «Укравтогаз» (до реорганизации - филиал ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины») занимается реализацией сжатого природного газа через сеть автомобильных газонаполняющих компрессорных станций, которая состоит из 89 АГНКС с проектным объемом реализации моторного топлива на уровне 682,5 млн. куб. м сжатого газа в год.