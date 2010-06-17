Российский «Техснабэкспорт» будет обогащать уран для сборок Westinghouse

Российская компания «Техснабэкспорт» выиграла тендер НАЭК «Энергоатом» на закупку гексафторида урана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Энергоатома».

Напомним, что в начале марта “Энергоатом” объявил торги на закупку гексафторида природного урана и обогащенного гексафторида, который планируется использовать для перегрузки двух энергоблоков ВВЭР-1000 в 2011-м году и ежегодной перегрузки трех энергоблоков ВВЭР-1000 в 2012-2015 годах.

Как сообщали УНИАН в компании, указанные ядерные материалы планируется использовать в рамках реализации коммерческого контракта с американской компанией Westinghouse.

В 2010 году компания планирует закупить 369,5 тонн гексафторида с поставкой в июле и декабре. В период 2011-2014 гг. компания намерена ежегодно закупать 519,6 тонн гексафторида.

После закупки ядерные материалы планируется передать Westinghouse для фабрикации ТВС на заводе американской компании в Швеции.

Справка УНИАН. В марте 2008 года НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse (США) подписали контракт на поставку ядерного топлива с 2011 года. Контракт предусматривает поставки ядерного топлива производства американской компании для реакторов ВВЭР-1000 украинских АЭС в течение 2011-2015 годов для обеспечения ежегодной плановой перезагрузки не менее трех энергоблоков.

Между тем, 1 июня т.г. НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ» (Россия) подписали долгосрочный контракт на поставку ядерного топлива после 2010 года. Как отметила пресс-секретарь НАЭК Наталья КОЗЛОВА, документ подписали президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ и президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий ОЛЕНИН. Н.КОЗЛОВА не уточнила подробностей контракта, сославшись на его конфиденциальный характер. "Единственное, что могу сказать, это то, что контракт подписан на взаимовыгодных условиях и его положения не противоречат законодательству обеих стран», - сказала она.

Напомним, на данный момент монопольным поставщиком ядерного топлива для украинских АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ». ОАО «ТВЭЛ» и НАЭК «Энергоатом» начали сотрудничество в 1996 году, когда российская корпорация победила в тендере на поставку ядерного топлива для реакторов ВВЭР украинских АЭС. В 1998 году были заключены контракты, предусматривающие поставки ТВС до 2010 года включительно.