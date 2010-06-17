Российский «Техснабэкспорт» обогатит уран для сборок Westinghouse

Российская компания «Техснабэкспорт» выиграла тендер НАЭК «Энергоатом» на закупку гексафторида урана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Энергоатома».

Напомним, что в начале марта “Энергоатом” объявил торги на закупку гексафторида природного урана и обогащенного гексафторида, который планируется использовать для перегрузки двух энергоблоков ВВЭР-1000 в 2011-м году и ежегодной перегрузки трех энергоблоков ВВЭР-1000 в 2012-2015 годах.

Как сообщали УНИАН в компании, указанные ядерные материалы планируется использовать в рамках реализации коммерческого контракта с американской компанией Westinghouse.

В 2010 году компания планирует закупить 369,5 тонн гексафторида с поставкой в июле и декабре. В период 2011-2014 гг. компания намерена ежегодно закупать 519,6 тонн гексафторида.

После закупки ядерные материалы планируется передать Westinghouse для фабрикации ТВС на заводе американской компании в Швеции.