Львовяне и российское «ВНИПИнефть» реконструируют украинские НПЗ

Львовский государственный институт по проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий «Львовгипронефтехим», российское ОАО «ВНИПИнефть» и Министерство топлива и энергетики Украины договорились о сотрудничестве по реконструкции украинских НПЗ.

Как сообщили УНИАН в Министерстве топлива и энергетики Украины, соответствующий меморандум подписали сегодня в Одессе на VII ежегодной конференции «Нефтепереработка, нефтетранзит и нефтетрейдинг в странах СНГ и Балтии» заместитель министра топлива и энергетики Украины Игорь КИРЮШИН, генеральный директор «ВНИПИнефть» Владимир КАПУСТИН и директор «Львовгипронефтехима» Валерий КУРЛИЩУК.

Согласно документу, украинская сторона использует опыт ОАО «ВНИПИнефть» по организации кредитования совместно с ведущими мировыми инжиниринговыми компаниями (реконструкция Волгоградского НПЗ совместно SNC Lavalin по кредитам канадского пула банков; реконструкция Пермского НПЗ совместно с АББ Луммус Глобал по кредитам экспортно-импортного банка США; реконструкция ЗАО «Рязанская НПК» совместно с АББ Луммус Глобал по кредитам экспортно-импортного банка США), для проведения реконструкции украинских НПЗ с привлечением долгосрочных кредитных линий по эффективным ставкам кредитования.

В то же время, «ВНИПИнефть» рассмотрит возможность выполнения институтом «Львовгипронефтехим» проектных работ в качестве подрядчика, а также будет содействовать в открытии в Москве представительства «Львовгипронефтехим».

В качестве первоочередного объекта, стороны рассмотрят целесообразность реконструкции маслоблока Кременчугского НПЗ применительно к обеспечению выпуска национальных моторных масел для автомобилей класса Евро-4 и Евро-5, отмечается в меморандуме.

Справка УНИАН. Институт «Львовгипронефтехим» - единственное государственное предприятие в Украине в сфере нефтепереработки и нефтехимии по проектированию капитального строительства, реконструкции и технического переоснащения нефтеперерабатывающих заводов.

ОАО «ВНИПИнефть» ведущая российская инжиниринговая компания в области нефтегазопереработки, нефтехимии, химии и обустройства нефтегазовых месторождений.

VII ежегодная конференция «Нефтепереработка, нефтетранзит и нефтетрейдинг в странах СНГ и Балтии» проходит 17-18 июня 2010 г. в Одессе. Ее организаторы – компания UPECO, международный журнал OilMarket и российское ОАО «ВНИПИнефть».