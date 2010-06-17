НКРЭ выдаст «Укртрансгазу» лицензии

На распределение и поставку газа

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики решила выдать ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» лицензии на распределение и поставку газа по регулируемому тарифу. Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, соответствующее решение принято 15 июня. Новые лицензии компании будут выданы на год, действие прежних лицензий истекало 14 июня. Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

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