Соглашение с РФ поможет загрузить нефтепроводную систему

Готовящееся соглашение с Россией по транзиту нефти поможет загрузить дополнительные возможности украинской нефтепроводной системы.

Как сообщили УНИАН в Министерстве топлива и энергетики Украины, об этом заявил заместитель министра топлива и энергетики Игорь КИРЮШИН, выступая на VII ежегодной конференции «Нефтепереработка, нефтетранзит и нефтетрейдинг в странах СНГ и Балтии», сегодня в Одессе.

«Готовящееся украинско-российское межправительственное соглашение, поможет гарантированно загрузить дополнительные возможности украинской нефтепроводной системы», - сказал И.КИРЮШИН.

И.КИРЮШИН отметил, что увеличению транзитного потенциала украинских нефтепроводов мешает ряд факторов, среди которых рост поставок российской нефти по нефтепроводным системам «Транснефти» на Дальний Восток и развитие Балтийской трубопроводной системы. В то же время, динамичный рост поставок объемов каспийской нефти, наблюдаемый в черноморском регионе в последние годы, открывает новые возможности для украинской нефтепроводной системы.

«В настоящий момент существуют возможности увеличения нефтепроводных поставок на украинские НПЗ», - считает замглавы Минтопэнерго.

По его мнению, одной из основных причин, которые не позволяют сегодня украинским НПЗ увеличить закупки нефтепроводных поставок сырья из РФ и Казахстана, является недостаточная глубина переработки и качество выпускаемых нефтепродуктов.

«Мы рассчитываем, что с завершением проектов модернизации Лисичанского НПЗ, Кременчугского НПЗ, а также двух западно-украинских НПЗ (Надвирнянского и Дрогобычского – УНИАН) станет возможным увеличить нефтепроводные поставки на эти предприятия. Это позволит резко сократить импорт моторных топлив, увеличить налоговые поступления в бюджет страны, создать новые рабочие места», - подчеркнул И.КИРЮШИН.

Он также отметил: "в пятилетней перспективе мы видим выход украинской нефтетранзитной системы на рекордные показатели. Это должна быть современная, гибкая, многофункциональная нефтетранзитная система, которая будет обеспечивать как интересы наших партнеров по транзиту, так и украинских НПЗ, а значит, и украинских потребителей моторных топлив".

Напомним, VII ежегодная конференция «Нефтепереработка, нефтетранзит и нефтетрейдинг в странах СНГ и Балтии» проходит 17-18 июня 2010 г. в Одессе. Ее организаторы – компания UPECO, международный журнал OilMarket и российское ОАО «ВНИПИнефть».

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации ОАО «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Роботу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.