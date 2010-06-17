«Нафтогаз» и «Белнефтехим» хотят создать сеть АЗС в Украине

Украина и Беларусь рассматривают возможность создания совместного предприятия (СП) в сфере розничной реализации в Украине светлых нефтепродуктов, производимых на белорусских НПЗ, а также крупнооптовых поставок моторных топлив в рамках прямых долгосрочных контрактов между госкомпаниями.

Как сообщили УНИАН в Министерстве топлива и энергетики Украины, об этом говорится в итоговом протоколе встречи представителей Минтопэнерго Украины, НАК «Нафтогаз Украины», концерна «Белнефтехим» и ООО «БНК-Украина», состоявшейся 17 июня в рамках VII международной конференции «Нефтепереработка, нефтетранзит и нефтетрейдинг в странах СНГ и Балтии» в г. Одесса.

В документе, который подписали представители украинской и белорусской сторон, замминистра топлива и энергетики Украины Игорь КИРЮШИН, зампредправления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений КОРНЕЙЧУК, замглавы госконцерна «Белнефтехим» Владимир ВОЛКОВ и гендиректор ООО «БНК-Украина» Николай ВАСИЛЕВИЧ, сообщается о решении «в срок до 29 июня 2010 г. создать совместную из представителей НАК «Нафтогаз Украины», ЗАО «Белорусская нефтяная компания» и концерна «Белнефтехим» рабочую группу для проработки вопросов, связанных с подготовкой бизнес-плана по созданию СП, определению целей и задач функционирования СП, выработки решений относительно географического присутствия СП, количества АЗС и нефтебаз, вовлекаемых в проект, обсуждением маршрутов и логистики поставок, инвестпрограммы и источников финансирования проекта».

Кроме того, стороны договорились до 25 июня 2010 года провести дополнительные консультации уполномоченных представителей НАК «Нафтогаз Украины» и концерна «Белнефтехим», ЗАО «Белорусская нефтяная компания» для обеспечения подписания прямых долгосрочных контрактов на крупнооптовые поставки в Украину светлых нефтепродуктов производства белорусских НПЗ и начала их поставок в июле 2010 года

Как сообщал УНИАН, 9 июня 2010 г. Совет министров Республики Беларусь принял постановление о том, что унитарное предприятие «Производственное объединение «Белоруснефть» (входит в концерн «Белнефтехим») создает в Украине дочернее предприятие ООО «Белоруснефть-Украина». Дочернее предприятие создается с целью наращивания объемов экспорта нефтепродуктов производства белорусских нефтеперерабатывающих заводов, получения дополнительной прибыли от экспорта нефтепродуктов, организации розничной торговли путем приобретения в Украине сети автозаправочных станций.

Справка УНИАН. VII ежегодная конференция «Нефтепереработка, нефтетранзит и нефтетрейдинг в странах СНГ и Балтии» проходит 17-18 июня 2010 г. в Одессе. Ее организаторы – компания UPECO, международный журнал OilMarket и российское ОАО «ВНИПИнефть».