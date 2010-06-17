«Роснефть» и Chevron подписали соглашения о совместной работе

Сегодня ОАО «НК «Роснефть» и корпорация Chevron (США) подписали соглашения, определяющие ключевые принципы совместных работ, запланированных в рамках лицензии «Роснефти» на освоение участка недр "Вал Шатского" на российской части шельфа Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «НК «Роснефть».

В сообщении отмечается, что подписи под документами поставили президент «Роснефти» Сергей БОГДАНЧИКОВ и председатель корпорации Chevron Джон УОТСОН. При подписании соглашений присутствовали председатель правительства РФ Владимир ПУТИН и председатель совета директоров ОАО «НК «Роснефть», заместитель главы правительства России Игорь СЕЧИН.

В соответствии с заключенными соглашениями, «Роснефть» и Chevron планируют создать операционную компанию, зарегистрированную в РФ. При этом Chevron будет финансировать начальную программу геологоразведки, включая сейсмоисследование и разведочное бурение.

Напомним, в начале июня министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина хочет создать международный консорциум по разработке месторождений нефти и газа на украинской части шельфа Черного моря.

«У нас разработана соответствующая программа, мы там привлекаем американцев - ExxonMobil, Chevron и Texaco, потому что они имеют соответствующий опыт работы на больших глубинах… договорились с американцами, что мы будем создавать совместное предприятие, международный консорциум. Сейчас идут переговоры», - сказал он.

Справка УНИАН. Вал Шатского (Западно-Черноморский лицензионный участок) расположен в восточной части акватории Черного моря. Его площадь составляет 8,6 тыс. кв. км. На участке выделены 10 потенциальных структур, 5 из которых представляются наиболее перспективными, поскольку заключают в себе 80% всех ресурсов участка в объеме около 860 млн. тонн нефти по международной классификации. В настоящее время на участке проводятся сейсморазведочные работы, бурение первой поисковой скважины запланировано на конец 2011 года.