Янукович: Украина обязана модернизировать свою ГТС

Украина, как транзитное государство, обязана модернизировать свою газотранспортную систему.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил на пресс-конференции в Сумах.

«У нас есть намерения в вопросе модернизации ГТС. Они необходимы, прежде всего, нам, самой Украине. Мы обязаны модернизировать ГТС для того, чтобы повысить ее надежность и, конечно, получить возможность увеличения объемов прокачки газа», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом глава государства подчеркнул, что в том случае, если потребители газа заявят о желании покупать его больше, а поставщики, а это Россия и страны Азии, дадут согласие больше поставлять газа, то Украина, как транзитное государство, должна иметь возможности «прокачать столько, сколько нужно».

«Сегодня наши технические возможности позволяют прокачивать порядка 125 млрд. Поэтому мы заинтересованы в этом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Украины подчеркнул, что пока еще трудно говорить о том, какая форма модернизации ГТС будет выбрана, но «мы заинтересованы объединить и поставщика, и потребителя в модернизации нашей ГТС».

«Мы заинтересованы как транзитное государство. Конечно, это инвестиции, которые пойдут на пользу нашей экономике», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.