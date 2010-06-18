Клюев подтверждает желание Кабмина создать консорциум

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ подтверждает желание правительства создать газотранспортный консорциум на многосторонней основе - с участием экспортеров, транзитеров и импортеров газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил, выступая в четверг на XIV Петербургском международном экономическом форуме.

«Украина имеет заинтересованность в модернизации своей ГТС и увеличения ее мощностей для прокачки природного газа в страны Европы. В этой связи целесообразно вернуться к идее создания газотранспортного партнерства на многосторонней основе – то есть участия государств экспортеров, транзитеров и импортеров нефти и газа», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он сообщил, что Украина рассчитывает на углубление кооперации с РФ в ракетно-космической отрасли, авиастроении, судостроении, ядерной энергетике, транспорте, энергетическом и сельскохозяйственном машиностроении и других наукоемких секторах экономики.

«Необходимость сотрудничества между нашими странами обусловлена историческими, культурными, экономическими и многими другими факторами, которые нельзя сбрасывать со счетов, - сказал А.КЛЮЕВ.

По его словам, в случае разрыва экономических связей проигрывают обе стороны.