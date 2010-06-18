«Южный поток» и ПХГ делают из Сербии крупного транзитного игрока

Строительство «Южного потока» и ПХГ «Банатский Двор» в Сербии делают из нее крупного транзитного игрока на региональном рынке.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», об этом сказал председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР во время встречи с генеральным директором ГП «Сербиягаз» Душаном БАЯТОВИЧЕМ в рамках Петербургского международного экономического форума.

Сообщается, что в рамках переговоров особое внимание было уделено развитию стратегически важных совместных проектов: транснационального газопровода «Южный поток» и подземного хранилища газа «Банатский двор». Стороны отметили успешную работу совместных предприятий – South Stream Serbia AG и ПХГ, созданных для строительства и эксплуатации указанных объектов газовой инфраструктуры.

Участники встречи подчеркнули, что разработка ТЭО сербского участка «Южного потока» осуществляется в необходимом объеме и в соответствии с согласованным графиком. В части проекта «Банатский двор» были сформированы основные органы управления СП, утверждена его бизнес-модель. В настоящий момент стороны продолжают подготовку к началу коммерческой эксплуатации ПХГ.

В ходе переговоров А.МИЛЛЕР заявил: «Для «Газпрома» прокладка «Южного потока» и реализация проектов в сфере ПХГ в Сербии неотделимы друг от друга. Мы всегда исходили из необходимости комплексного подхода к развитию сербской газотранспортной системы. При этом нашей целью является не только организация гарантированных поставок в страны Южной и Центральной Европы, превращение Сербии в крупного транзитного игрока на региональном рынке, но и стабильное газоснабжение ее внутренних потребителей - крупных промышленных предприятий, малого бизнеса, отдельных домохозяйств».

Справка УНИАН: в 2009 году «Газпром» поставил в Сербию 1,7 млрд. куб. м природного газа.

Транспортировкой, распределением и хранением природного газа на территории Сербии занимается государственное предприятие «Сербиягаз», образованное Правительством Республики Сербия в процессе реорганизации государственного предприятия «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) 1 октября 2005 года.

24 декабря 2008 года ОАО «Газпром» и ГП «Сербиягаз» подписали Основные условия Базового Соглашения о сотрудничестве по проекту «Южный поток» на территории Сербии, а 15 мая 2009 года – само Базовое Соглашение.

17 ноября 2009 года прошла процедура регистрации совместной проектной компании South Stream Serbia AG, созданной для проектирования, финансирования, строительства и эксплуатации сербского участка «Южного потока». Доля ОАО «Газпром» в СПК составляет 51%, ГП «Сербиягаз» - 49%.

24 декабря 2008 года «Газпром» и «Сербиягаз» подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области хранения газа в рамках проекта «Банатский Двор».

В октябре 2009 года было подписано Соглашение о Создании Совместного Предприятия ПХГ «Банатский Двор». Документ определил условия, порядок учреждения и механизмы деятельности СП, в функции которого входит строительство и эксплуатация подземного хранилища активным объемом 450 млн. куб. м.

СП ПХГ «Банатский Двор» было зарегистрировано в феврале 2010 года. Доли в нем распределились следующим образом: «Газпром» - 51%, «Сербиягаз» - 49%.