Украина рассчитывает получить первый транш для Хмельницкой АЭС

Украина рассчитывает в течение 6-8 месяцев получить от РФ первый транш на достройку 2 реакторов Хмельницкой АЭС.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ в ходе XIV Петербуржского международного экономического форума.

«Мы подписали рамочное соглашение, теперь готовим соглашение вместе с проектом по строительству двух блоков… Они (деньги) еще не пришли. Когда будет проект мы полностью подпишем контракты по строительству», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он напомнил, что две недели назад Украина с Россией подписала рамочное соглашение, а сейчас стороны переходят в стадию проектирования и только после этого придут деньги.

По его словам, кредиты на достройку двух блоков будут выделяться несколькими траншами.

«2 млрд. дол. не хватит на достройку», - сказал А.КЛЮЕВ.

Отвечая на вопрос, когда будет первый транш и в каком объеме А.КЛЮЕВ сказал: «это все будет зависеть от контракта, который мы подпишем».

«Закончили ТЕО, сейчас готовится проект. Потом будет подписываться кредитное соглашение. На основании этого кредитного соглашения будет составлен график как поступления средств так и погашения процентов по кредиту», - сказал А.КЛЮЕВ. При этом он сообщил, что пока речь о размере процентной ставки не идет.

По его словам, это достаточно длительный процесс, хотя он быстро продвигается.

А.КЛЮЕВ оценивает достройку двух блок АЭС в 5 млрд. дол.

Отвечая на вопрос сколько потребуется времени для подписания окончательного соглашения первый вице-премьер сказал: «Думаю с полгода как минимум, а так месяцев восемь».

Он отметил, что сейчас в Украине профицит энергомощностей, но как только начнется рост экономики ее будет не хватать и для этого понадобятся новые мощности.

По его мнению, через пять лет благодаря вводу новых энергоблоков можно будет покрыть дефицит электроэнергии.

Как сообщал УНИАН, 16 июня т.г. глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН сообщил о том, что Украина достигла договоренности о получении двух кредитов по 2 млрд. долл. от российского ВТБ.

По его словам, один из этих кредитов уже предоставлен ВТБ украинскому правительству на условиях возвращения на финансирование дефицита бюджета.

Он отметил, что кредит не регулируется межгосударственными соглашениями. На вопрос журналистов, почему информация об условиях получения кредита является закрытой, С.ЛЕВОЧКИН сообщил, что кредит брался на открытом рынке и условия его получения обусловлены коммерческой тайной. При этом он добавил, что кредит “не ложится на государственный долг”.

Второй кредит, по его словам, предоставляется “Энергоатому” на достройку двух энергоблоков. На уточняющий вопрос, получен ли уже этот кредит, он сказал, что не располагает информацией, поступили ли средства по кредиту в Украину, но подчеркнул, что нет потребности сразу получать всю сумму: кредит будет поступать по мере необходимости – согласно темпам достройки энергоблоков.