Цены на нефть снизились

Нефтяные фьючерсы в четверг закрылись с понижением. Длившийся на протяжении трех дней рост цен на нефть прервался по причине опасений относительно чрезмерно высоких в краткосрочной перспективе запасов нефти и разочаровывающих экономических данных США, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Между тем цены на нефтепродукты в четверг росли четвертый день подряд на фоне надежд на восстановление спроса на бензин в летнее время, а также благодаря высокому спросу на дизельное топливо из-за рубежа.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июльских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 88 центов, или на 1,1%, до 76,79 доллара за баррель. За последние три дня цены на нефть на NYMEX прибавили 5,3%, или 3,89 доллара за баррель, достигнув в среду самого высокого уровня за последние семь недель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 54 цента до 78,68 доллара за баррель, самого высокого уровня с 13 мая.

Согласно представленным в четверг данным Министерства труда США, число заявок на пособие по безработице на неделе 6-12 июня выросло на 12 000, тогда как ожидалось снижение на 6000. Согласно другому отчету министерства, индекс потребительских цен в США в мае снизился, причем падение показателя наблюдалось второй месяц подряд. Индекс потребительских цен снизился в мае на 0,2%, что соответствовало ожиданиям. Эти данные не вызвали у наблюдателей опасений относительно инфляции и указали на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США может продолжить удерживать процентные ставки на рекордно низком уровне в целях стимулирования экономики.

Последний отчет Федерального резервного банка Филадельфии по производственному сектору региона, находящегося в зоне ответственности резервного банка, оказался гораздо менее благоприятным, чем ожидалось. При этом индекс опережающих индикаторов США, рассчитываемый Conference Board, продемонстрировал менее значительный, чем прогнозировалось, рост. Эти данные усилили понижательное давление на котировки акций, что отразилось и на нефтяном рынке.

Укрепление евро против доллара способствовало повышению спроса на нефтепродукты. При снижении доллара нефтяные фьючерсы становятся дешевле для тех инвесторов, которые используют другие валюты.

Представленные данные Министерства энергетики США за неделю 5-11 июня свидетельствовали о неожиданном росте запасов сырой нефти в стране, причем был зафиксирован самый значительный с 25 декабря 2009 года годовой рост запасов. Запасы сырой нефти за отчетную неделю выросли на 1,69 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали падения показателя на 1,3 млн баррелей. Рост запасов нефти был обусловлен тем, что импорт нефти повысился, а загруженность производственных мощностей снизилась.

В связи с опасениями относительно переизбытка запасов нефти в краткосрочной перспективе трейдеры продавали июльские фьючерсы на нефть и обращались к контрактам с более отдаленным сроком исполнения.

Июльские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов в четверг выросли в цене на 1,88 цента, или на 0,09%, до 2,164 доллара за галлон, что соответствует самому высокому уровню закрытия с 13 мая. За последние четыре дня эти фьючерсы подорожали на 11,4 цента, или на 5,6%.

Июльские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 3,73 цента, или на 1,8%, до 2,1474 доллара за галлон, что соответствует самому высокому уровню цены с 12 мая. За последние четыре дня эти контракты выросли в цене на 14,2 цента, или на 7,1%.