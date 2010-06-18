Клюев: Беларусь заинтересована в транспортировке до 10 млн. т нефти

Беларусь заинтересована в транспортировке через Украину до 10 млн. тонн венесуэльской нефти.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ в ходе XIV Петербуржского международного экономического форума.

«В течение года проектом предполагается транзит около 4 млн. тонн. Потом белорусы хотят до 10 млн. тонн переваливать через Одессу – это для Украины выгодно», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он напомнил, что сейчас согласовывается график следующих поставок.

«Первые 80 тыс. тонн мы уже перевалили, сейчас, скорее всего, на следующей неделе вторые 80 тыс. тонн должны прийти – корабль идет», - отметил А.КЛЮЕВ.

Отвечая на вопрос, не предполагается ли запуск нефтепровода Одесса-Броды в аверсном режиме, А.КЛЮЕВ сказал: «Это один из проектов, но пока мы все объемы переваливаем по железной дороге. Когда будет большой объем, подойдем к этому вопросу».

Как сообщал УНИАН, согласно договоренности президентов Беларуси и Венесуэлы Александра ЛУКАШЕНКО и Уго ЧАВЕСА, Минск планировал закупить у Каракаса 4 млн. тонн нефти в текущем году и 10 млн. тонн в следующем. Покупаемая Беларусью венесуэльская нефть поступает в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину.