Лавринович: RosUkrEnergo может подать иск к Украине

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ не исключает, что компания RosUkrEnergo (RUE) может подать иск к Украине, если государство не обеспечит исполнение решения Стокгольмского арбитражного суда по делу НАК “Нафтогаз Украины” против RUE.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

А.ЛАВРИНОВИЧ опроверг обвинения некоторых политических сил в том, что Министерство юстиции преднамеренно не защищало интересы Украины во время рассмотрения дела в Стокгольмском арбитражном суде. Он подчеркнул, что суд рассматривал спор двух субъектов предпринимательской деятельности, и поэтому Минюст не имел полномочий самостоятельно вмешиваться в судебный процесс.

Комментируя суть спора, А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что его “первопричина лежит в нескрываемом желании использовать те ресурсы, которые принадлежат государству, если не непосредственно через государственный бюджет, то через ресурсы, которые принадлежат стопроцентно государственной монополии, которая отделена от государства”.

В то же время министр не исключил, что в случае не исполнения решения суда, RUE может подать иск уже к государству Украина. “И тогда уже государство Украина из бюджета должно будет отдать средства”, - отметил он. При этом, по словам министра, если этого не сделает Украина, то после соответствующего решения суда, это сделают другие страны, конфисковав определенную собственность нашей страны.

Как сообщал УНИАН, 8 июня компания CentraGas Holding AG (Австрия), которая является акционером RosUkrEnergo распространила заявление, согласно которому, Стокгольмский арбитражный трибунал подтвердил, что спорный объем газа был изъят «Нафтогазом» с нарушением условий контракта о хранении газа с RosUkrEnergo, и что «Нафтогаз» обязан вернуть RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа, который находится в подземных газовых хранилищах Украины, на тех же условиях, как и до изъятия.

Кроме того, согласно сообщению, Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

11 млрд. кубометров газа были изъяты “Нафтогазом” у RosUkrEnergo в 2009 году в качестве компенсации после того как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года RosUkrEnergo было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее границы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% акций RosUkrEnergo.