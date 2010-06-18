ВР приняла законопроект о соглашениях о распределении продукции

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся применения соглашений о распределении продукции».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 233 народных депутату из 412, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается внесение отдельных изменений в Закон “О соглашениях о распределении продукции”, которые позволяют устранить противоречия закона и четко определить государство стороной соглашения о распределении продукции и органах государственной власти, через которые государство действует как участник такого соглашения; определить уполномоченный орган государственной власти (Кабинет Министров Украины) на заключение соглашения о распределении продукции на территории исключительной (морской) экономической зоны и на континентальном шельфе Украины и тому подобное.

Изменениями в Таможенный кодекс Украины предлагается, в частности, урегулировать вопросы таможенного режима при ввозе на таможенную территорию углеводородов, добытых на такой таможенной территории Украины, которой являются сооружения в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

Также предлагается отмежевать режим недропользования на условиях соглашений о распределении продукции от других общих и специальных режимов недропользования, урегулированных кодексом или другими специальными законами.