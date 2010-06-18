Акционеры «Сарматии» могут изменить форму руководства компанией

Акционеры международной трубопроводной компании «Сарматия» на собрании в четверг договорились до сентября т.г. провести внеочередную встречу для того, чтобы обсудить и, возможно, утвердить новую форму руководства компанией.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил генеральный директор «Сарматии» Сергей СКРИПКА.

По его словам, внеочередное собрание инициировала польская компания PERN Pryjazn.

Кроме того, PERN выступила за изменение статута компании, которые бы позволили повысить эффективность ее управления. В частности, речь идет о возможном создании наблюдательного совета, в который войдут представители всех акционеров, и сокращении численности правления компании. С.СКРИПКА отметил, что это пока предварительная идея, а конкретные предложения PERN пообещала подготовить к следующему собранию акционеров. «Никто не был готов к дисскуссии на это тему», - сказал он.

Сегодня в правление входят представители всех акционеров, которые, однако, не работают в Варшаве, что усложняет коммуникацию и принятие необходимых решений.

Гендиректор компании также сообщил, что PERN пообещал назначить своего представителя в правление «Сарматии» до 6 июля.

Справка УНИАН. Международная трубопроводная компания «Сарматия» была создана летом 2004 года «Укртранснафтой» и польськой Pern «Сарматия». В 2008 году в состав акционеров компании были введены новые акционеры из Азербайджана (владеет 24,75% акций), Грузии (24,75%) и Литвы (1%).