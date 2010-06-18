Миллер: Россия и ЕС достигли консенсуса

Россия и Европейский Союз занимают консенсусную позицию по диверсификации маршрутов поставки газа в Европу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР, выступая на XIV Петербургском международном экономическом форуме.

«Очень важно диверсифицировать транспортные маршруты, и этот вопрос особо актуален для Европейского Союза. Здесь у нас абсолютно одинаковые подходы, абсолютно одинаковое видение, абсолютно одинаковый стратегический подход - количество экспортных магистральных газопроводов, которые поставляют российский газ в Европу, должно увеличиваться», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он отметил, что падение добычи газа в Европе будет продолжаться. «Именно эта тенденция сейчас определяющая, а не фактор роста спроса на газ у конечных потребителей стран Европы», - сказал он.

А.МИЛЛЕР отметил, что первые четыре месяца тенденция спроса на газ бала «повышательной».

По его словам, на сегодняшний день на газовом рынке в Европе наблюдается две тенденции – страны Северной Европы увеличивают потребление газа, а Южной – уменьшают.

Он также сообщил, что «Газпром» рассчитывает в текущем году отыграть две трети падения объемов спроса на газ в прошлом году.

«Мы считаем, что мы можем отыграть в 2010 году две трети от падения объемов спроса, который был в таком драматичном 2009 году», - сказал А.МИЛЛЕР.