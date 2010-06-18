«Газпром» рассчитывает увеличить поставки газа в Азию

ОАО «Газпром» планирует довести объемы поставок газа в Азию до уровня своего экспорта в Европу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР, выступая на XIV Петербуржском международном экономическом форуме.

«Азиатский рынок для нас, для России, является рынком очень-очень перспективным. Во-первых, это рынок для нас близкий территориально, во-вторых, это рынок очень-очень масштабный, и недалеко то время, когда мы начнем поставки газа на азиатский рынок в объемах, сопоставимых с объемами поставок газа на европейский рынок», - сказал А.МИЛЛЕР.

В то же время он подчеркнул, что европейским потребителям не стоит беспокоиться, поскольку для этого будут использоваться разные ресурсные базы. Для Европы газ будет поставлять из Западной Сибири, для Азии – из ресурсной базы Восточной Сибири, к освоению которой «Газпром» уже приступил.

«Для европейского рынка мы поставим газа столько, сколько надо будет нашим партнерам», - сказал А.МИЛЛЕР.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» (РФ) - крупнейшая газовая компания мира, занимающаяся геологоразведкой и добычей газа, его транспортировкой и переработкой, а также реализацией газа в России и за ее пределами. Государство является крупнейшим акционером «Газпрома» - на его долю приходится 38,37% акций компании.

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 16%, в российских - почти 60%.