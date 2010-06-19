Украина попытается выйти из ситуации с RUE с минимальными потерями

Украина будет пытаться выйти из ситуации с необходимостью возврата компании “РосУкрЭнерго» 12 млрд. кубометров газа с минимальными потерями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире "5 канала" заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ, комментируя соответствующее решение Стокгольмского арбитражного суда по иску RUE.

"Из этой ситуации мы будем, безусловно, выходить. Украина не располагает сейчас ни газом, ни ресурсами такими, которые можно было бы спокойно отдать и как бы восстановить справедливость. Но, безусловно, решение Стокгольмского трибунала, как и любые решения международных судов, должны быть внимательно изучены нашими органами юстиции, нашими, прежде всего, правительственными учреждениями, которые отвечают за эту сферу. Относиться очень поверхностно к таким серьезным решениям нельзя, поскольку это общепризнанный орган для рассмотрения хозяйственных споров. Невыполнение решения влечет за собой определенные санкции. И поэтому Украина попала, благодаря действиям предыдущего правительства, в непростую ситуацию, из которой будем искать выход, исходя из наших национальных интересов. Я думаю, что выход мы найдем", - заявил Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что решение Стокгольмского суда не было неожиданным.

"Нельзя безнаказанно забирать чужую собственность. Тут абсолютно было ясно, что рано или поздно решение закончится в пользу той компании, у которой незаконно забрали ее собственность. Решение лежало на поверхности. Сейчас вопрос - как выйти из этой ситуации с минимальными потерями. Разумеется, будем искать выход", - отметил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что кроме минимального ущерба, Украина должна выйти из ситуации с максимальным сохранением репутации.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть “РосУкрЭнерго” 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у “РосУкрЭнерго” в 2009 году в качестве компенсации после того как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года “РосУкрЭнерго” было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% акций “РосУкрЭнерго”.

К тому же 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что “РосУкрЭнерго” получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после ранее принятого Стокгольмским арбитражным судом решения от 30 марта 2010 года о возмещении “РосУкрЭнерго” около 200 млн. долларов за разные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставки, транзит и хранение газа.