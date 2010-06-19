РФ применит механизм предупреждения ЕС относительно Беларуси

Россия задействует международные правовые механизмы в случае угрозы транзиту энергоресурсов через Беларусь.

Об этом журналистам заявил министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО в ходе Петербургского международного экономического форума, передает РИА «Новости».

«Если у нас возникнут опасения, связанные с прерыванием транзита, мы задействуем международные правовые механизмы раннего предупреждения, которые существуют между Россией и Евросоюзом», - сказал С.ШМАТКО, комментируя заявление по белорусско-российским газовым отношениям, сделанное накануне первым замминистра энергетики Беларуси Эдуардом ТОВПЕНЦОМ.

«Не могу поверить, что это ответственное заявление ответственного человека», - сказал С.ШМАТКО.

Как сообщалось, Э.ТОВПЕНЕЦ заявил, что долг Беларуси за газ равен долгу "Газпрома" за транзит - оба составляют около 200 млн. долларов. При этом он не исключил, что возможные санкции со стороны России "зацепят вопросы транзита".