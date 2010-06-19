Соколовский: Стоимость российских реакторов для ХАЭС завышена в 3-4 раза

Стоимость российских реакторов для Хмельницкой АЭС завышена в 3-4 раза, а их надежность не доказана практикой.

Об этом заявил в комментарии УНИАН эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, заявления и действия российских и украинских руководителей относительно достройки реакторов настораживают, учитывая особенности безопасности и финансовые.

Б.СОКОЛОВСКИЙ обращает внимание на то, что на Хмельницкой АЭС планируется установить два атомных реактора ВВЭР-1000 по проекту В-392Б, которые разработаны для Балаковской АЭС в России, но не были реализованы по неизвестным причинам. «На сегодня нет оснований сомневаться в надежности и безопасности этих реакторов. Проекты положительно оцениваются специалистами и экспертами, однако нигде не проверены на практике. Теперь их промышленная эксплуатация должна начаться именно на Хмельницкой АЭС в Украине. Ради объективности стоит напомнить, что и реакторы РБМК считались самыми безопасными до апреля 1986 года, когда Чернобыльская катастрофа опровергла такое утверждение. Эту грустную практику следует хорошо усвоить, прежде чем принимать поспешные решения о новых реакторах», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Эксперт констатировал, что оба блока являются незавершенными объектами. По предварительным оценкам, физическая готовность 3-го блока составляет 70%, 4-го - 28%. «Логично, что достройка должна была бы стоить дешевле, чем строительство новых блоков из «0». Это был основной аргумент на тендере 2007 года, когда российская сторона была определена подрядчиком по завершению строительства ее же реакторов. Теперь заявления свидетельствуют наоборот - достройка российских незавершенных блоков в Украине должна стоить в 3-4 раза дороже, нежели создание новых», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он сообщил, что, например, строительство «с 0 под ключ» двух российских реакторов ВВЭР-1000 второй очереди Тяньванской АЭС в Китае стоит лишь 1,7 млрд. долларов, тогда как достройка российских реакторов такой же мощности на Хмельницкой АЭС премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, руководитель «Росатома» Сергей КИРИЕНКО и первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ оценивают в 4-6 млрд. долларов.

«За такие деньги можно прозрачно реализовать надежный западный проект «с 0 под ключ», в то же время решая проблему диверсификации. В частности, в этом контексте в Китае, на АЭС «Саньмень», на «чистой площадке» за 5,8 млрд. долларов сооружаются два американских реактора АР-1000, которые на сегодня оцениваются как самые безопасные», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он убежден, что, очевидно, что новая власть не заинтересована в негативных оценках действий на Хмельницкой АЭС, а поэтому обязана добиваться прозрачности и соответствующих гарантий российской стороны. «Иначе с проектами на Хмельницкой АЭС могут возникнуть проблемы намного сложнее, чем печально известные газовые», - подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.