Миллер: цена газа в Европе вернется на уровень свыше 400 долл.

Цены на газ на европейском рынке в следующем году вернутся на уровень свыше 400 долл. за 1 тыс. куб. м. Об этом заявил в прямом эфире "Вести 24" глава ОАО "Газпром" (GAZP) Алексей Миллер.

Есть тенденция к повышению цены и нет оснований для обратной, отметил он. А.Миллер выразил уверенность, что вскоре цена на нефть достигнет уровня 100 долл. за баррель, а цены на газ следуют за ней с временным лагом, поэтому есть уверенность, что цена на газ вырастет до 400 долл. и выше.

В тоже время, отметил глава российской компании, для конечных потребителей в Европе цена на российский газ не столь принципиальна. Цена на газ конечных потребителей зависит от налогов в Европе и цены, по которой газ реализуется компаниями, работающими с российским газом на европейском рынке с весьма значительной маржой - "десятки процентов", подчеркнул А.Миллер, поэтому понятно, где можно минимизировать цену для конечных потребителей, передает ПРАЙМ-ТАСС.