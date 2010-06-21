Миллер: Создание СП "Газпрома" и "Нафтогаза" возможно

Создание СП ОАО "Газпром" (GAZP) и НАК "Нафтогаз Украины" будет возможно только в случае достижения договоренностей по второму этапу, предполагающему объединение двух компаний. Об этом заявил в прямом эфире "Вести 24" глава российской монополии Алексей Миллер.

По его словам, достигнута договоренность по этапности процесса объединения, и у "Газпрома" есть идеи по добывающим активам, которые могут быть переданы российской стороной в СП. Со стороны Украины - газотранспортная система и добывающие активы.

При этом А.Миллер отметил, что вопрос объединения компаний слишком политизирован в Украине, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Напомним, премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что слияния НАК "Нафтогаз Украины" и ЗАО "Газпром" не будет.