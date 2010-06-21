Медведев дал добро на ограничение поставок газа в Беларусь

Президент России Дмитрий Медведев предложил председателю правления компании «Газпром» Алексею Миллеру доложить, «как идет работа по переговорам с Белоруссией в отношении долга за поставки газа и каковы результаты этих переговоров».

По словам Миллера, «Белоруссия признает долг за газ, но предлагает оплату произвести машинами, оборудованием и разными другими товарами». Таким образом, отметил Миллер, переговоры закончились ничем.

Президент России подчеркнул, что согласно российскому законодательству, иностранные платежи могут приниматься только в иностранной валюте. «»Газпром» ничем не может принимать оплату за долг – ни пирогами, ни маслом, ни сыром, ни другими средствами платежей», – сказал он. Медведев предложил продолжить переговоры, «но, по всей вероятности, «Газпрому» придется принимать какие-то решения».

«В соответствии с контрактом, «Газпром» должен ввести ограничение поставок газа пропорционально объему долга», – ответил Миллер.

«Приступайте тогда к соответствующей процедуре, сохраняя взаимодействие с белорусскими партнерами и побуждая их к исполнению договора и в соответствии с теми правилами, которые существуют у «Газпрома» с иными контрагентами», – поручил российский лидер.

Миллер подчеркнул, что «Газпром» будет вводить меры «постепенно, по суткам, и пропорционально объему долга», передает ИТАР-ТАСС.