Нефть незначительно подорожала

Фьючерсы на сырую нефть в пятницу немного выросли в цене, в то время как четырехдневный рост цен на нефтепродукты застопорился на фоне фиксации прибыли в связи с сохраняющимися опасениями относительно переизбытка запасов в краткосрочной перспективе, передает ПРАЙМ-ТАСС.

В отсутствие новых экономических данных США цены оставались в узких диапазонах, демонстрируя умеренные колебания, соответствующие изменениям курса доллара и фондовых индексов.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июльских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 39 центов до 77,18 доллара за баррель. В ходе сессии цены колебались в относительно узком диапазоне 75,56-77,45 доллара за баррель. Августовские фьючерсы, которые со среды становятся фьючерсами с ближайшим сроком исполнения, выросли по итогам торгов на 22 цента до 78,26 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE снизились на 46 центов до 78,22 доллара за баррель.

В течение прошлой недели июльские фьючерсы на нефть выросли на 3,40 доллара, или на 4,6%.

Противоречивая картина с ценами на сырую нефть и нефтепродукты стала зеркальной противоположностью ситуации в четверг, когда стоимость нефти упала, а котировки фьючерсов на бензин и топочный мазут выросли. Все это указывает на отсутствие твердой уверенности относительно направления цен в краткосрочной перспективе.

Цены на нефть испытывали давление со стороны данных по запасам в США, которые продемонстрировали неожиданный рост на неделе 5-11 июня. Запасы сырой нефти выросли на 1,69 млн. баррелей, тогда как аналитики прогнозировали их сокращение на 1,3 млн. баррелей. Рост был обусловлен увеличением импорта и снижением коэффициента загруженности нефтеперерабатывающих мощностей.

Трейдеры также озабочены уровнями запасов в нефтехранилище в городе Кушинг, штат Оклахома. Их беспокоит возможность того, что запасы нефти в Кушинге, который является пунктом поставки по фьючерсным контрактам, торгующимся на NYMEX, продолжат расти на фоне замедления активности по нефтепереработке. В краткосрочной перспективе это будет оказывать понижательное давление на цены.

В теории снижение загруженности нефтеперерабатывающих мощностей должно помочь снизить запасы нефтепродуктов и оказать поддержку ценам, однако спрос в последнее время был в худшем случае незначительным, а в лучшем – непоследовательным.

Запасы сырой нефти и основных нефтепродуктов, таких как бензин, дизельное топливо и топочный мазут, остаются выше средних пятилетних уровней, однако цены на продукты нефтепереработки получают поддержку за счет ожиданий, что восстановление экономики будет стимулировать спрос. Министерство энергетики США сообщило, что спрос на бензин на прошлой неделе был самым высоким с августа 2009 года, однако чуть ниже, чем в тот же период годом ранее, тогда как его запасы сократились до самого низкого уровня с 25 декабря 2009 года.

Июльские фьючерсы на бензин RBOB снизились на 1,64 цента, или на 1,6%, до 2,1476 доллара за галлон. Котировки июльских фьючерсов на топочный мазут снизились на 1,85 цента, или на 1,9%, до 2,1289 доллара за галлон, самого высокого уровня за неделю.