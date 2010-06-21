Французская EDF получит 10% в проекте «Южный поток» за счет снижения доли ENI.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», сегодня в рамках Петербургского Международного экономического форума 2010 в присутствии Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Президента Франции Николя САРКОЗИ подписан трехсторонний Меморандум ОАО «Газпром», концерна ENI и компании EDF, который определяет конкретные шаги по вхождению французской компании в состав акционеров South Stream AG.

В частности, меморандумом предусмотрено, что вхождение EDF будет осуществлено до конца 2010 года за счет снижения доли ENI в совместной проектной компании. Доля EDF составит не менее 10%.

Документ также регулирует процесс реализации проекта строительства морского участка газопровода «Южный поток» на текущем этапе.

«Сегодня впервые все три будущих партнера по реализации «Южного потока» выступили вместе, продемонстрировав взаимное стремление к созданию надежного, безопасного и бесперебойного маршрута поставок российского газа в Европу. Объединение таких государств, как Россия, Франция и Италия подчеркивает глобальный масштаб проекта и гарантирует его успешность. Сейчас, когда завершена разработка ТЭО морского участка «Южного потока», можно смело говорить о том, что мы стали еще ближе к началу его строительства», – сказал председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР.

В свою очередь руководитель ENI Паоло СКАРОНИ подчеркнул, что приветствует вхождение EDF в проект в качестве нового партнера. «Это событие станет важным шагом на пути к его практической реализации. Достигнутые договоренности обеспечат всем участникам проекта дальнейшие возможности для роста в качестве крупнейших игроков европейского энергетического рынка», – заявил он.

Справка УНИАН: в целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» планирует строительство газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – проект «Южный поток».

23 июня 2007 года ОАО «Газпром» и концерн ENI подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации проекта «Южный поток». Меморандум определяет направления сотрудничества двух компаний в области проектирования, финансирования, строительства и управления «Южным потоком».

18 января 2008 года в Швейцарии была зарегистрирована Компания специального назначения South Stream AG. Учредителями компании на паритетной основе выступили «Газпром» и ENI.

15 мая 2009 года «Газпром» и ENI подписали второе Дополнение к Меморандуму о взаимопонимании между ОАО «Газпром» и ENI от 23 июня 2007 года о дальнейших шагах по реализации проекта «Южный поток». Дополнение предусматривает увеличение производительности морского участка газопровода «Южный поток» с 31 до 63 млрд. куб. м в год, а также регулирует вопросы маркетинга газа в рамках проекта.

27 ноября 2009 года «Газпром» и EDF подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий возможность вхождения EDF в проект строительства морского участка газопровода «Южный поток».

3 декабря 2009 года «Газпром» и ENI подписали Меморандум о взаимопонимании в отношении проекта «Южный поток». Меморандум фиксирует, что стороны поддерживают присоединение компании EDF к проекту «Южный поток».