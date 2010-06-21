Украинская ГТС должна войти в российско-украинское газовое СП

Глава "Газпрома" Алексей Миллер считает, что газотранспортная система Украины должна войти в российско-украинское газовое СП, о возможном создании которого на паритетных началах стороны предварительно договорились.

Об этом он заявил на пресс-конференции 19 июня после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент УНИАН.

"Мы договорились о возможном создании совместного предприятия на условиях 50 на 50 с пониманием того, что украинская сторона будет вносить ГТС и добычные активы, со стороны "Газпрома" - добычные активы", - сообщил А.МИЛЛЕР.

По его словам, запасы вносимых "Газпромом" добычных активов будут эквиваленты вкладу украинской стороны.

«Речь может идти об одном крупном месторождении, которое будет эквивалентно по стоимости», - добавил руководитель "Газпрома" и выразил уверенность, что «украинская сторона понимает экономическую выгоду такой перспективы».

«Обсуждение ведется, с украинской стороной этот вопрос политизирован, при этом экономический аспект не подлежит сомнению», - констатировал А.МИЛЛЕР.

«И один из таких плюсов - финансовая возможность "Газпрома" в модернизации ГТС Украины», - подчеркнул глава «Газпрома».