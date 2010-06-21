Медведев: Беларусь может рассчитаться за газ только валютой

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подчеркивает, что Беларусь может рассчитаться за газ только валютой, а не товарами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня во время встречи с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

«Платить нужно в соответствии с контрактом, а контракт предусматривает исполнение платежа в иностранной валюте. Иное просто противоречит нашему валютному законодательству - «Газпром» просто не может брать ничего другого – ни пироги, ни масло, ни сыр, ни блины, ничто другое не может служить средством платежа», - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.

«Это должны понимать наши белорусские партнеры», - подчеркнул он.

Д.МЕДВЕДЕВ поручил продолжать переговоры с белоруской стороной, «побуждая к исполнению договора».

Президент России также поручил проинформировать о ситуации других контрагентов «Газпрома» в рамках европейского сотрудничества.

«Нужно ввести в действие систему оповещения наших контрагентов в связи с теми решениями, которые предприняты «Газпромом», - сказал он.

В свою очередь А.МИЛЛЕР сказал, что Беларусь признает долг за поставки российского газа, но предлагает произвести оплату машинами и оборудованием.

Как сообщал УНИАН, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил "Газпрому" приступить к ограничению поставок газа Беларуси.

Российская компания добивается от Беларуси выплаты долга в 192 млн. долларов за поставленное в этом году топливо.

Белорусская сторона, в свою очередь, заявила на прошлой неделе, что "Газпром" задолжал ей примерно такую же сумму за транзит газа, а именно - 200 млн. долларов.