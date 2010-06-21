«Укрнафта» направит 113,3 млн. грн. прибыли на выплату дивидендов

Правление крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании ОАО «Укрнафта» решило выплатить дивиденды за 2009 год из расчета 2,09 грн. на акцию, что составит 113 млн. 337 тыс. 585,9 грн.

Об этом сказано в сообщении правления ОАО «Укрнафта», опубликованном в газете «Голос Украины» (№112 от 19 июня).

Согласно сообщению, такое решение правление компании приняло 30 апреля 2010 г.

В частности, в сообщении отмечается, что по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Укрнафта» в 2009 году выплата дивидендов за 2009 год начинается 15.06.2010 и заканчивается 30.06.2010.

Дивиденды выплачиваются ОАО «Укрнафта» (Центральная бухгалтерия) с привлечением регистратора ОАО «Финансовая компания «Укрнафтогаз».

На протяжении отчетного периода дивиденды платятся акционерам-юридическим лицам путем перечисления на банковский счет, акционерам-физическим лицам – наличными почтовым переводом или на банковский счет. Расходы по оплате перевода дивидендов несет акционер.

Также компания отмечает, что выплата дивидендов осуществляется с соблюдением установленных сроков их выплаты при наличии у общества свободных денежных средств и при наличии достоверной информации, необходимой для своевременной выплаты дивидендов.

Напомним, уставный фонд «Укрнафты», составлящий 13 млн. 557 тыс. 127,5 грн., разделен на 54 228 510 штук простых именных акций номинальной стоимостью 0,25 грн.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

В 2009 году «Укрнафта» сократила чистую прибыль на 73,7%, по сравнению с 2008 годом, до 378,783 млн. грн.