Лёвочкин: Украина не будет возвращать “РосУкрЭнерго” ни деньги, ни газ

Украина сейчас не собирается возвращать «РосУкрЭнерго» ни газ, ни деньги.

Об этом заявил глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН в эфире программы «Черное и белое» на телеканале ТВі, комментируя решение Стокгольмского арбитражного трибунала, по которому «Нафтогаз Украины» обязан вернуть компании «РосУкрЭнерго» 11 млрд. кубометров газа, а также передать ей 1,1 млрд. кубометров газа в качестве компенсации, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«Никаких денег сейчас и никакого газа Украина возвращать не собирается», - сказал С.ЛЁВОЧКИН.

По словам С.ЛЁВОЧКИНА, Украина ожидает официальные документы из Стокгольмского суда, и после этого правительство будет принимать решения о тактике последующих действий.

Комментируя возбуждение дела Службой безопасности Украины по факту нанесения убытков Государству Украина в связи с решением Стокгольмского арбитража, С.ЛЁВОЧКИН отметил, что это будет расследование не относительно прошлой власти, а относительно чиновников, “которые принимали конкретные решения, которые привели к тому, что сейчас мы проиграли суд”.

«Сейчас из Украины, во-первых, пойдет газ, а, во-вторых, я не знаю, есть ли в арбитражных решениях какие-то санкции против Украины. То есть, дополнительные деньги, какие мы в результате подобного решения об отборе газа должны будем внести в интересах этой компании», - сказал глава Администрации Президента. При этом он добавил, что “это будет прямой финансовый убыток, поскольку не выполнять решения внутри Украины - это могли себе позволять раньше некоторые чиновники, а решение международных арбитражных судов - это прямая ответственность государства».

«Если эти деньги мы должны будем платить из-за чьего-то решения, то этот кто-то должен сидеть в тюрьме. Мне кажется, что это нормально», - подчеркнул С.ЛЁВОЧКИН.