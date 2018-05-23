Закон о рынке газа: "накормят" ли всех одним Нафтогазом?

Кабинет министров Украины одобрил и уже передал в парламент законопроект «О рынке газа», который, по словам главы Минтопэнерго Юрия Бойко, прошел предварительную экспертизу в Еврокомиссии. Уже в ближайшее время документ должен быть рассмотрен Верховной Радой. Его суть заключается в либерализации внутреннего рынка газа, в рамках которой, прежде всего, будет проведена реструктуризация «Нафтогаза» с выделением в финансово-самостоятельные бизнесы различных видов деятельности этой крупнейшей госкорпорации.

Либералы по принуждению

Как признают разработчики и инициаторы данного законопроекта, основной причиной актуализации вопросов реформирования украинского газового рынка стали внешние факторы: требования МВФ, а также активизация переговорного процесса относительно европейских инвестиций в модернизацию украинской газотранспортной системы и консультаций по формированию на базе ГТС трехстороннего (украинско-российско-европейского) консорциума.

Имплементация норм европейского энергетического (и особенно газового) законодательства остается неизменным требованием ЕС к официальному Киеву. В прямую зависимость от этого ставятся, в частности, присоединение Украины к Энергетическому сообществу и перспективы участия Евросоюза в модернизации нашей ГТС. Так, прошлогодняя Брюссельская декларация учитывает украинские обязательства реструктуризировать «Нафтогаз» с выделением из него газотранспортной составляющей.

Солидаризовался с требованиями реформировать наш газовый рынок и МВФ, требующий прекращения практики субсидирования «Нафтогазом» внутренних потребителей, из-за чего, по утверждению НАК, ее финансовый дефицит достиг в минувшем году 2,5% ВВП.

То есть, основной целью законопроекта является «приведение законодательства Украины в соответствие с основными положениями законодательства ЕС, регулирующими отношения на газовом рынке».

В Кабмине декларируют, что реализация этого закона позволит:

* ликвидировать монополию на газовом рынке и сформировать конкурентную среду;

* обеспечить недискриминационный доступ к газотранспортной сети;

* будет способствовать «рациональному потреблению» газа и энергосбережению;

* формировать экономически обоснованные тарифы на услуги субъектов рынка природного газа;

* повысить уровень рентабельности вышеупомянутых субъектов.

Понятно, что эти задачи предполагают кардинальное изменение не только корпоративного, но и финансово-бюджетного статуса «Нафтогаза», а также отказ от практики перекрестного субсидирования потребителей, существенный рост тарифов для коммунальной энергетики, бюджетной сферы и населения.

Форсировать непопулярные реформы официальный Киев не будет и, вероятнее всего, в окончательной редакции закона предусмотрят достаточно длительный «переходный период». Другими словами, реформационная конкретика по факту будет напрямую зависеть от успешности инвестиционного диалога с ЕС, получения российско-европейских долгосрочных гарантий транзита газа по территории Украины, в том числе, пересмотра планов РФ по «Южному потоку». Не далее, как сегодня премьер-министр РФ Владимир Путин, выступая на заседании президиума правительства сообщил, что Россия готова в случае необходимости переориентировать поставки газа в Европу на газотранспортную систему (ГТС) Украины.

При этом не исключено, что украинская тарифная политика будет синхронизирована с российской практикой повышения внутренних газовых цен с целью «выравнивания» к 2014 году рентабельности внешней и внутренней торговли "голубым топливом". Это особенно актуально, поскольку такая «равнодоходность» сформирует финансовые предпосылки для частичной демонополизации российского газового экспорта, полностью контролируемого «Газпромом». Между тем, это во многом выхолащивает преимущества конкурентной модели для отечественного газового рынка.

Со своей стороны Россия вполне может пойти на «эксклюзивную» демонополизацию газового экспорта для Украины, гарантирующую ей суммарное увеличение доли на нашем внутреннем рынке. В пользу такой версии свидетельствует предоставление второму в РФ производителю газа - компании «Новатэк» права на независимый от «Газпрома» транзит своего ресурса через Казахстан. И хотя речь пока не идет о международной торговле (газ будет потребляться внутри РФ), сам факт предоставления таких преференций независимым газодобытчикам формирует весомый прецедент. К тому же, когда обсуждался вариант удешевления газа для Украины, российские товарищи поднимали вопрос о полноценном вхождении на наш газовый рынок.

К тому же, если верить анонимным источникам в «Газпроме», которых цитирует российская пресса, компания позитивно восприняла намерения Украины либерализовать свой внутренний рынок в надежде увеличить суммарную долю прямых поставок газа российскими компаниями. Сегодня квота работающей в Украине дочки «Газпрома» - компании «Газпром сбыт Украина» составляет 7,5 млрд кубометров газа (при уровне реальных продаж в минувшем году 2,8 млрд. кубометров).

Будет больно, но не всем

Болезненным для украинских властей будет разделение функций транспортировки и распределения природного газа. Согласно «третьему энергетическому пакету», компания, владеющая энергосетями (газопроводы или электросети) и реализующая розничную торговлю, должна разделить бизнесы и выбрать один из трех вариантов:

* продать «сопутствующий» бизнес;

* передать оперативное управление энергосетями независимому оператору;

* подчиниться специальным правилам по независимому управлению разными видами бизнеса.

В силу же сложившихся неформальных отношений между партией власти и крупнейшим собственником облгазов в лице бизнес-группы Дмитрия Фирташа, реструктуризация, а тем более стремление к прозрачности этого бизнеса, будут провоцировать внутриэлитные конфликты (даже, несмотря на 3-х летний срок, предусмотренный европейскими нормами для реформирования компаний-монополистов). Уже первые шаги в этом направлении обострят объективно существующие противоречия между соратниками совладельца РосУкрЭнерго и командой первого вице-премьера Андрея Клюева, курирующего энергетику.

В целом, складывается впечатление, что на данном этапе процедура принятия законопроекта «О рынке газа» рассматривается властями как во многом вынужденный и преимущественно имиджевый шаг. Так, в президентской «Программе экономических реформ на 2010–2014 гг.», обнародованной буквально накануне одобрения Кабмином законопроекта, рассматриваемый нами документ даже не упомянут, а программу реструктуризации «Нафтогаза» предполагается разработать до конца текущего года. А премьер-министр Николай Азаров в своем комментарии факта одобрения законопроекта, отметив, что «по сути дела, наше правительство открыло дорогу к реформированию «Нафтогаза» и созданию на его базе нового формирования», счел нужным добавить многозначительное «как будут развиваться события - посмотрим»…

Тем не менее, вероятнее всего, в первом чтении закон «О рынке газа» будет принят еще до парламентских летних каникул. Это позволит усилить позиции украинских переговорщиков в газовом диалоге с Брюсселем и, косвенно, с Кремлем. Основные же события в газовой сфере развернутся осенью, на которую предварительно назначено подписание нового (на этот раз – трехстороннего) инвестиционного меморандума относительно модернизации украинской ГТС.

Не последнюю роль в процессе играет объединение «Газпрома» и «Нафтогаза», о чем уже давненько поговаривают власти Украины и России. Причем в данном вопросе трудно определиться с истиной. Каждый «откровенничает» на свой лад. К примеру, глава российского газового монополиста Алексей Миллер заявил, что создание СП ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" будет возможно только в случае достижения договоренностей по второму этапу, предполагающему объединение двух компаний. По его словам, достигнута договоренность по этапности процесса объединения, и у "Газпрома" есть идеи по добывающим активам, которые могут быть переданы российской стороной в СП. Со стороны Украины - газотранспортная система и добывающие активы. При этом А.Миллер отметил, что вопрос объединения компаний слишком политизирован в Украине.

А премьер-министр Украины Н.Азаров, комментируя высказывания А.Миллера заявил, что слияния "Нафтогаза" и "Газпрома" не будет, «но будет поиск организационной формы, которая позволит, как наш Президент сказал, синтезировать эффект работы нашего "Нафтогаза" и "Газпрома".

Напрашивается вывод, что переговоры таки идут. Но тогда встает вопрос, реформирование НАК проведут еще до принятия закона о рынке газа, чтобы как можно быстрей дать сбыться мечте северной соседки – стать полноценным хозяином нашего газового рынка, или процесс затянется в ожидании «послезаконных» перипетий?

Валентин Ермоленко (для УНИАН)