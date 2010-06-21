Польша может увеличить импорт газа через Украину

Польша в случае проблем с поставками в страну российского газа через территорию Беларуси может увеличить его импорт через украинскую газотранпортную систему.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь польской национальной нефтегазовой компании PGNIG Йоанна ВАСИЦКА-ЗАКШЕВСКА.

Она отметила, что по состоянию на понедельник PGNIG, монопольный импортер газа в Польшу, получает российский газ через белорусскую территорию в законтрактованных объемах.

„Мониторим ситуацию и не имеем никаких сигналов, что поставки должны были бы быть уменьшенные”, - сказала пресс-секретарь.

В то же время она отметила, что Польша импортирует через белорусскую газотранспортную систему 60% газового импорта с востока, а 40% - через Украину, уточнив, что через украинскую ГТС физически можно прокачивать вдвое больше газа, чем сейчас транспортируется.

Представитель PGNIG напомнила, что во время последнего газового конфликта Украины с Россией в начале 2009 года польской компании удалось договориться об увеличении газовых поставок через Беларусь.

Справка УНИАН. Польша ежегодно потребляет около 13-14 млрд. куб. м газа, около 70% которого импортируется. Свыше 90% импортного газа поляки покупают у ОАО „Газпром” или близких к нему компаний.