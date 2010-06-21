Газпром "переключится" на украинский транзит газа

«Газпром» отрабатывает дополнительные возможности поставок газа европейским потребителям через Украину из-за ограничения поставок через Беларусь.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня журналистам в Москве сказал официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Газпром отрабатывает и дополнительные возможности поставок газа европейским потребителям. В частности, транзитом через Украину, прежде всего, речь идет о Польше», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Он напомнил, что действующий контракт позволяет ограничить поставки российского газа Беларуси на 85%, но было принято решение о постепенном ограничении поставок, чтобы не создавать технологических проблем.

По его словам, на данный момент сокращение поставок газа Беларуси составило 7 млн. из 45 млн. куб. м планового суточного объема.

Он также подчеркнул, что «Газпром» еще на прошлой неделе предупредил Европу о возможных проблемах с поставками газа через Беларусь.

С.КУПРИЯНОВ отметил также, что долг «Газпрома» перед Беларусью существует, но «это искусственная ситуация».

«Белорусская сторона не подписывает сознательно акт о выполненных работах и не позволяет нам погасить этот долг, который мы готовы были погасить уже давным-давно», - заявил он.

В тоже время С.КУПРИЯНОВ подчеркнул, что переговорщики со стороны Беларуси признают долг перед «Газпромом».

На вопрос о размерах долга, представитель "Газпрома" сказал, что они сопоставимы с долгом Беларуси за поставки (192 млн. долл).