СП «Газпрома» и «Нафтогаза» может быть создано без учета ГТС

Совместное предприятие ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» может быть создано и без передачи в его состав газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор департамента газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства топлива и энергетики Украины Константин БОРОДИН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Возможно ли создание СП без передачи газотранспортной системы? Абсолютно возможно», - сказал он.

При этом он добавил, что вопрос передачи ГТС в совместное предприятие является очень сложным и дискуссионным со стороны Украины.

К.БОРОДИН отметил, что работа совместного предприятия может начинаться с небольших проектов между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» в любой сфере нефтегазовой отрасли - поиск и разработка месторождений, транспортировка и распределение газа и т.д. «Идет только проработка этих проектов», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 19 июня глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что газотранспортная система Украины должна войти в российско-украинское газовое СП, о возможном создании которого на паритетных началах стороны предварительно договорились.

«Мы договорились о возможном создании совместного предприятия на условиях 50 на 50 с пониманием того, что украинская сторона будет вносить ГТС и добычные активы, со стороны "Газпрома" - добычные активы», - сообщил А.МИЛЛЕР.

По его словам, запасы вносимых «Газпромом» добычных активов будут эквиваленты вкладу украинской стороны.

Напомним, в конце апреля председатель правительства РФ Владимир ПУТИН по итогам встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ предложил объединить «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».