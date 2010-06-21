Уровень оплаты газа предприятиями ТКЭ составляет лишь 72%

ДК "Газ Украины" обеспокоена неудовлетворительными расчетами за газ предприятиями тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что несмотря на то, что некоторые предприятия ТКЭ улучшают проведение расчетов, общее состояние погашения задолженности за потребленный природный газ теплоэнергетиками вызывает у ДК "Газ Украины" значительную обеспокоенность.

Данные оперативного мониторинга свидетельствуют, что по состоянию на 18 июня 2010 г. уровень оплаты теплоэнергетиками стоимости потребленного за период с 1 октября 2009 г. природного газа составляет лишь 72%. Сумма долга предприятий ТКЭ перед компанией за этот период - 2,7 млрд. грн.

Наибольшая задолженность с 1 октября 2009 г. - у теплопоставщиков Донецкой (500 млн. грн.), Днепропетровской (426 млн. грн.), Харьковской (299 млн. грн.), Луганской (286 млн. грн.), Одесской (155 млн. грн.), Киевской (113 млн. грн.) областей, а также АР Крым (112 млн. грн.).

Столичная энергокомпания АЭК "Киевэнерго" занимает первое место среди должников за потребленный природный газ. По состоянию на 18 июня т.г., задолженность киевских теплоэнергетиков перед ДК "Газ Украины" за 2009-2010 гг. составила свыше 2 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. - 45%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2009 г. природный газ - у предприятий ТКЭ Закарпатской области (38%).

Предприятия ТКЭ также неудовлетворительно погашают задолженность за газ, потребленный в течение отопительного сезона 2008-2009 гг. Сумма их долга перед компанией за этот период - свыше 1,9 млрд. грн., уровень оплаты - 78%.

Неудовлетворительные расчеты за газ являются следствием низкого уровня финансово-хозяйственной деятельности предприятий ТКЭ и неэффективного управления со стороны местных органов власти.

Также в сообщении отмечено, что значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ усложняет аккумулирование Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" средств для своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ и подготовку к новому отопительному сезону 2010-2011 гг.