Соглашение США и России по мирному атому будет блокировано?

Член конгресса США Илеана Рос-Лейтинен (республиканка от штата Флорида) внесла в понедельник на рассмотрение коллег резолюцию, призванную блокировать вступление в силу нового соглашения США с Россией о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии /так называемого "соглашения 123"/.

Объявив об этом в сообщении для печати, она мотивировала свой шаг тем, будто предлагаемая договоренность - это "уступка" Вашингтона Москве, которая "усиливает впечатление, что Россия может все получать, не давая взамен ничего существенного".

Как отмечает ИТАР-ТАСС, президент США Барак Обама направил соглашение в конгресс 10 мая. При этом он выразил и обосновал твердую уверенность в том, что эта договоренность отвечает национальным интересам США. Российские власти со своей стороны также ее поддерживают.

Соглашение должно автоматически вступить в силу в США по истечении 90 рабочих дней конгресса, если палата представителей и сенат не примут специальных резолюций, чтобы его блокировать.

Возможность принятия таких резолюций полностью не ясна. С одной стороны, правящая демократическая партия США имеет сейчас надежное большинство в обеих палатах конгресса. С другой, среди демократов также имеются законодатели, выступающие по разным причинам против данной договоренности с Россией.