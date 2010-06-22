Беларусь предложила свой вариант расчета за газ

Правительство Белоруссии предложило "Газпрому" (GAZP) свой вариант урегулирования газовой проблемы. Суть этого предложения изложена в письме, которое накануне совет министров республики направил российской стороне, сообщает БелТА.

"Газпрому" предложено погасить задолженность за транзит природного газа перед "Белтрансгазом" в размере 217 млн долл. В свою очередь, "Белтрансгаз" до 23 июня текущего года в полном объеме рассчитывается за поставленный в Белоруссию в мае газ. Кроме того, до 5 июля он погашает задолженность в размере 187 млн долл, образовавшуюся за январь-апрель 2010 г.

Одновременно, как следует из сообщения БелТА, белорусский совмин обратился с просьбой к российской стороне "воздержаться от дальнейшего ограничения поставок газа в Белоруссию до полного выполнения взаимных обязательств". В противном случае белорусская сторона "будет вынуждена производить отбор газа из транзитной газотранспортной системы для удовлетворения в полной мере нужд народного хозяйства и населения Белоруссии", отмечается в письме совмина.

Между тем, "Газпром" утверждает, что не готов столько ждать. Аналитики опасаются, что конфликт будет только нарастать и закончится крушением идеи Таможенного союза и появлением полноценной таможенной границы между двумя странами.