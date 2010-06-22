Нефть на мировых площадках подорожала

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 21 июня, повысились на фоне информации об изменении валютной политики Китая, передает АР.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,64 доллара - до 77,82 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,60 доллара - до 78,82 доллара за баррель.

В субботу Народный банк Китая объявил об отказе от привязки юаня к доллару и повышении гибкости формирования обменного курса юаня. В связи с этим инвесторы рассчитывают на повышение курса китайской валюты, что приведет к повышению спроса на энергоресурсы в стране.