"Газпром" сохраняет ограничение на поставки газа в Белоруссию

"Газпром" пока сохраняет ограничение на поставки газа в Белоруссию на 15% и намерен сегодня вновь обсудить ситуацию на заседании оперативного штаба. "Оно состоится 22 июня в 10:00 мск", - сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов, сообщает k2kapital.

В понедельник после того, как белорусская сторона не погасила долг за поставки газа в отведенный для этого пятидневный срок, "Газпром" сократил подачу топлива в соседнюю республику на 7 млн/ кубометров в сутки. Это составляет 15% от ежедневного планового объема в 45 млн. кубометров. В настоящее время долг Белоруссии за российский газ достиг $192 млн. и с учетом майских поставок может увеличиться до $250 млн.

Премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании президиума правительства в понедельник заявил, что Россия пока не будет уменьшать поставки газа в Белоруссию более чем на 15%. В то же время он назвал ограничение поставок газа в Белоруссию "абсолютно обоснованными", поскольку они "предусмотрены контрактом". "Строго говоря, мы можем сократить поставки на 85 и более процентов, но пока не делаем это, имея в виду особое отношение к белорусским потребителям", - пояснил Путин. Он добавил, что Россия готова "дать возможность белорусским коллегам среагировать и повысить уровень финансовой дисциплины, исполнить все требования".

В понедельник вечером Минэнерго Белоруссии заявило, что республика планирует оплатить майские поставки до 23 июня и погасить весь долг за российский газ до 5 июля. Однако Минск хотел бы, чтобы и "Газпром" устранил свою задолженность за транзит российского газа в Европу по белорусской территории. Как сообщил первый замминистра энергетики Белоруссии Эдуард Товпенец, письмо с соответствующими предложениями направлено в "Газпром".

Ранее в тот же день первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко оценил задолженность "Газпрома" за транзит газа в $217 млн. "Они рассчитаются за транзит, мы - за газ", - сказал он.

При этом Семашко признал, что у республики "сложно с валютой". "Белоруссии, чтобы войти в режим реального времени с оплатой, необходимо будет заимствовать средства. Мы рассчитаемся, может, не сегодня. Думаю, в течение двух недель найдем возможность. Позаимствуем, но рассчитаемся", - сказал Семашко.

Однако Москва продолжает настаивать на максимально оперативном решении проблемы белорусской задолженности. "Две недели никто ждать не будет", - заявил Куприянов.

В то же время он подтвердил, что задолженность "Газпрома" за транзит газа в Европу действительно существует, но она создана искусственно, поскольку белорусская сторона не подписывает акт по транзиту. Что касается оплаты долга за транзит, то "это чисто технический вопрос, который может быть решен в любой момент", подчеркнул Куприянов.