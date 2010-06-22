Газпром готовит "светлое будущее" Нафтогазу

ОАО «Газпром» продолжает переговоры с Украиной по созданию совместного предприятия на паритетных началах как первого шага предстоящего объединения с «Нафтогазом». Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня пресс-секретарь председателя правления - заместитель начальника департамента по информационной политике ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ сказал на пресс-конференции в Москве.

«То предложение, которое сделано сейчас и которое обсуждается с Украиной, – оно более комплексное и более масштабное, чем просто создание некоего консорциума. Мы продолжаем переговоры с украинской стороной в отношении создания совместного предприятия на паритетных началах как первого шага предстоящего объединения», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

«Несмотря на то, что с украинской стороны звучат разные соображения по этому поводу, на наш взгляд, если очистить эту историю от политической составляющей, с точки зрения экономики совершенно очевидно, что будущее «Нафтогаза», я имею в виду светлое будущее, есть только вместе с «Газпромом», - добавил он.

Напомним, в конце апреля председатель правительства РФ Владимир ПУТИН по итогам встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ предложил объединить «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

20 июня, комментируя заявление главы "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА о том, что слияние компаний станет следующим этапом после создания субъектами совместного предприятия, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала "1+1" заявил, что слияния НАК "Нафтогаз Украины" и ЗАО "Газпром" не будет.

"Никакого слияния не будет. Но будет поиск организационной формы, которая позволит, как наш Президент сказал, синтезировать эффект работы нашего "Нафтогаза" и "Газпрома", - заявил Н.АЗАРОВ.