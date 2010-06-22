За 5 лет на ЧАЭС будут построены все запланированные объекты

Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ надеется, что за пять лет на площадке Чернобыльской АЭС удастся построить все запланированные объекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я верю в то, что за 3-4, максимум за 5 лет, все объекты на чернобыльской площадке будут построены», - сказал Н.ШУФРИЧ.

По его словам, за первые три месяца работы нового правительства и, соответственно, нового руководства МЧС, удалось значительно ускорить подписание и подготовку рабочей документации, экспертных заключений по объектам, которые строятся и будут строиться на территории ЧАЭС, в том числе, и по строительству над реактором 4-го энергоблока конфайнмента.

При этом Н.ШУФРИЧ выразил уверенность, что до конца этого года соответствующие работы будут завершены, и в следующем году начнется строительство объектов, в том числе тех, работы на которых в данное время приостановлены.

Вместе с тем Н.ШУФРИЧ выразил удовлетворение по поводу того, что за время работы новой власти удалось вывести из убыточного состояния ГП «Чернобыльская атомная электростанция», и это предприятие уже получило хоть и небольшую (6 тыс. грн.), но все же прибыль. По мнению Н.ШУФРИЧА, это свидетельствует о том, что в будущем государство не будет иметь необходимости финансировать это госпредприятие.

Справка УНИАН. В данное время в Чернобыле строятся хранилище отработанного ядерного топлива-2 (ХОЯТ-2), Новый безопасный конфайнмент (НБК) над объектом «Укрытия» и завод по переработке жидких радиоактивных отходов (ЗПЖРО).