Минск полностью рассчитался с Газпромом за май

Беларусь рассчиталась с «Газпромом» в полном объеме за потребленный в мае природный газ.

Об этом сообщила представитель Министерства энергетики Республики Беларусь Людмила ЗЕНЬКОВИЧ, передает «БЕЛТА».

«Не дожидаясь перечисления денежных средств от «Газпрома» за осуществленный в мае текущего года транзит российского природного газа по белорусской газотранспортной системе и газопроводу «Ямал-Европа» в страны Европы, в полном объеме произведен расчет за потребленный Беларусью в мае природный газ», - отметила представитель Минэнерго. Таким образом, Беларусь рассчиталась с ОАО «Газпром» в полном объеме за потребленный Республикой Беларусь в мае природный газ, подчеркнула она.

В Министерстве энергетики также подтвердили, что «Газпром» довел уровень снижения поставок газа в Беларусь до 30% суточной нормы. «Минэнерго подтверждает, что «Газпром» сократил поставки газа сегодня с 10 утра по московскому времени на 30%», - отметила Л.ЗЕНЬКОВИЧ.

В настоящее время созданы оперативные штабы в ГПО «Белэнерго», ГПО «Белтопгаз» и ОАО «Белтрангаз». Координация действий штабов возложена на Минэнерго.

В настоящее время ряд электростанций Беларуси переведены на сжигание резервных видов топлива. Ограничена подача природного газа на промышленные предприятия.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» добивался от Беларуси выплаты долга в 192 млн. долларов за поставленное в этом году топливо.

Белорусская сторона, в свою очередь, заявила, что "Газпром" задолжал ей примерно такую же сумму за транзит газа, а именно - 200 млн. долларов.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил "Газпрому" приступить к ограничению поставок газа Беларуси.

21 июня «Газпром» ограничил поставки газа в Беларусь на 15% суточной нормы.