Продажа энергокомпаний произойдет в конкурентных условиях

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ считает, что продажа государственных пакетов тепловых энергогенерирующих компаний и облэнерго, планируемая на IV квартал т.г., будет происходить в конкурентных условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной 100 дням работы нового состава правительства, отвечая на вопрос, кто может выступить конкурентом частного энергетического холдинга ДТЭК в борьбе за госпакеты генкомпаний «Днепроэнерго» и «Захидэнерго».

«Это частная компания (ДТЭК - УНИАН), она эффективно работает, и то, что есть место конкуренции, это факт. Потому что помимо ДТЭК есть еще целый ряд компаний частных, которые работают на энергорынке. Естественно, они пока меньше, но потенциал к росту у каждой из этих компаний есть», - сказал А. КЛЮЕВ.

При этом он подчеркнул, что правительство остается на позиции разгосударствления энергетического сектора.

«Приватизация будет идти. Наше мнение как представителей Кабинета министров: приватизация облэнерго и тепловых электростанций должна осуществляться», - сказал первый вице-премьер, отметив при этом, что государство должно сохранить контроль над магистральным оператором передачи электроэнергии НЭК «Укрэнерго».

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины планирует в четвертом квартале этого года выставить на продажу госпакет акций одной из двух генерирующих компаний – «Захидэнерго» либо «Днепроэнерго».

Справка УНИАН. На сегодняшний день в управлении НАК «Энергетическая компания Украины» находятся контрольные пакеты четырех генерирующих компаний – «Донбасс-», «Захид-», «Центр-» и «Днепроэнерго».