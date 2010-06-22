Азаров: Украина может увеличить объем прокачки газа в Европу

Украина, в случае необходимости, может увеличить объем прокачки газа в Европу на 30 млрд. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на пресс-конференции.

«Да, мы, конечно, имеем возможность прокачивать дополнительно 15, 20, 30 млрд. кубометров газа. Если в этом возникнет необходимость, то украинская ГТС реализует, прежде всего, договоренности по поставкам газа в Европу», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 июня премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, что транзит газа в Европу через Беларусь может быть перенаправлен через украинскую газотранспортную систему.

«Есть возможность переориентации этих потоков, в случае необходимости, на другие маршруты. В том числе через ГТС Украины. Мы сегодня через ГТС Украины прокачиваем примерно 105 млрд. в год. Возможности ГТС Украины значительно выше - прокачивали и 120, и 130, можно прокачать и чуть больше…», - подчеркнул В.ПУТИН.

По информации «БЕЛТА», сегодня президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО распорядился перекрыть транзит российского газа через Беларусь.

По словам А.ЛУКАШЕНКО, на сегодняшний день «Газпром» должен Беларуси 260 млн. долларов за транзит газа.